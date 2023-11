Disagi nelle linee dei bus. Guadagni: "Intollerabile"

L’assessore alla Mobilità, Elena Guadagni, bacchetta Autolinee Toscana: "serve una maggiore attenzione per i paesi a monte e una migliore gestione delle emergenze". Ha così scritto l’assessore all’azienda del trasporto pubblico, dopo le segnalazioni dei cittadini che da tempo lamentano disservizi. "Il moltiplicarsi della soppressione delle corse in tutto il territori ha creato disservizi e disagi per i cittadini – ha proseguito la Guadagni -. Pur comprendendo la complessità della gestione del servizio pubblico locale, e delle eventuali emergenze, ritengo che certe situazioni non possano essere tollerate. Il 15 novembre, la soppressione della corsa in orario scolastico della linea che serve il paese di Fontia ha portato grossi disagi. Tutto ciò non può essere giustificato con un riferimento al reperire i pezzi di ricambio per i mezzi. Noi questa giustificazione non possiamo accettarla anche perché problemi simili si sono verificati anche in altre frazioni montane. Chiedo all’azienda maggiore attenzione nel prestare il proprio servizio, soprattutto nei paesi a monte, una più efficace gestione delle emergenze e, non ultimo, di trovare una soluzione immediata per garantire i collegamenti con tutte le frazioni".