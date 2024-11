Disagi nel trasporto scolastico. La Lega sul piede di guerra: "Servizio da ristrutturare"

Genitori esasperati per i disagi causati dal servizio di trasporto scolastico che stanno costringendo alcuni alunni delle scuole di Fivizzano ad "uscire prima perdendo parte delle lezioni o a permanere molto tempo sul pulmino". Insomma, andare a scuola per loro sta diventando una vera e propria odissea. Le famiglie si sono appellate agli esponenti leghisti del territorio per accendere ancora una volta i riflettori su queste problematiche.

"Il trasporto scolastico – affermano in una nota gli esponenti del Carroccio – è assicurato sia con gestione in economia tramite mezzi e personale proprio e sia tramite esternalizzazione a società specializzata del settore. Il Comune, a seguito di comunicazione della Ducatus Lunigianae di cessazione del servizio, per blocco della capacità finanziaria, è stato costretto a risolvere il contratto con la cooperativa stessa che si occupava di una parte del trasporto scolastico (scuola infanzia San Terenzo, scuola elementare Ceserano, scuole medie di Fivizzano e Soliera). Si è allora fatto ricorso all’affidamento diretto al Consorzio C.L.U.B di Lucca per l’anno scolastico 2024/2025 per una cifra di 57.750€ e quest’ultimo doveva redigere, al termine delle iscrizioni annuali, con ufficio Pubblica Istruzione del Comune, il piano di esercizio con percorsi di linea, fermate orari e tempi di percorrenza".

Alla luce di tutto questo, "ci chiediamo – affermano i leghisti fivizzanesi – come mai alcuni alunni siano costretti ad uscire prima perdendo parte delle lezioni o a permanere molto tempo sul pulmino. Non si poteva forse strutturare meglio il servizio di trasporto con la società entrante stanziando ulteriori risorse di bilancio".

Gli esponenti della Lega di Fivizzano hanno aggiunto che: "Visto poi quanto fatto dal sindaco di centro-destra di Licciana Martelloni, che per aiutare i lavoratori della Ducatus, ha effettuato i pagamenti degli stipendi direttamente a questi ultimi, ci chiediamo se il Comune di Fivizzano abbia rispettato la ’clausola sociale’ prevista nel capitolato del bando riassorbendo il personale di ditta uscente. Da ultimo abbiamo visto su Albo Pretorio che è stata affidata una tratta dal 14 ottobre al 29 novembre a C.L.U.B per cause straordinarie. Vorremmo quindi che gli assessori Moscatelli alla Pubblica Istruzione e Ballerini al Bilancio dessero risposte soprattutto alle famiglie scontente di questi disagi", conclude la nota della Lega.