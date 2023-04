Carrara, l'arrivo della Ocean Viking. A bordo 95 migranti

Carrara, 29 gennaio 2023 - La nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranée è arrivata al porto assegnato di Marina di Carrara con 95 migranti raccolti davanti alle coste della Libia. In corso le procedure di avvicinamento alla banchina e l'attracco, poi i primi accertamenti delle autorità italiane a bordo.

La nave a Marina di Carrara (foto Pasquali)

I migranti sosteranno a Carrara in attesa di essere distribuiti ai luoghi di accoglienza individuati sul territorio nazionale. Le operazioni per l'arrivo e l'attracco in porto della Ocean Viking sono seguite anche dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale che gestisce il porto de La Spezia (dove ieri è arrivata la nave ong Geo Barents) e di Marina di Carrara.

In porto è presente il personale delle autorità marittime, della protezione civile, sanitario, della Regione Toscana per le attività di accoglienza dei 95 migranti, tra cui sono confermate le presenze di 15 donne e di 38 minori di cui 33 non accompagnati. I primi a intervenire salendo a bordo sono stati i funzionari della sanità di frontiera, la guardia costiera e la polizia. Sulla nave vengono fatti i primi esami medici, fra cui i tamponi Covid, poi i migranti sono stati trasferiti a piccoli gruppi con van e pulmini a CarraraFiere, distante circa un chilometro, per il secondo screening medico e l'identificazione per tutti. Nell'ambito del sistema protezione civile regionale sono presenti i volontari di Cri, Anpas e Misericordie, attivati sia sulla banchina, sia nella fiera. Il Comune di Carrara in coordinamento con la prefettura di Massa Carrara si occupa degli aspetti successivi dell'accoglienza con i servizi sociali. La nave Ocean Viking batte bandiera norvegese. A causa dell'ingombro di due container della ong sul ponte, secondo quanto appreso, la bandiera non è esibita a poppa ma su un albero, accanto a quella di cortesia italiana.