Differenziata nei paesi I cassonetti intelligenti

CARRARA

Completato il posizionamento nei paesi a monte delle isole ecologiche elettroniche. Il progetto va a implementare il percorso ambientale della città di Carrara relativamente alla raccolta differenziata, unendo al servizio domiciliare del ‘porta a porta’, quello dei cassonetti ad accesso controllato.

"Con questo completamento – ha spiegato il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti – andiamo a porre un tassello in più per quanto concerne la corretta differenziazione dei rifiuti, in ottica di economia circolare, ma anche di benefici per il territori. Ricordiamo infatti che la raccolta differenziata non è una pratica fine a se stessa, ma è il passo fondamentale che i cittadini possono compiere, per separare correttamente i propri rifiuti e permettere ai consorzi del recupero di realizzare materia prima-seconda, contribuendo così ad un maggior rispetto dell’ambiente".

Per l’utilizzo dei nuovi cassonetti è necessario possedere l’apposita tessera magnetica. Chi ne fosse sprovvisto, può ritirarla presso l’ufficio Carrara Centro in località San Martino, Piazzale Lodovici vicino alla Polizia Locale, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. Oppure nella sede di Nausicaa di viale Zaccagna, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30.

Per quanto riguarda gli uffici di Nausicaa, è possibile usufruire anche dell’orario pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17.