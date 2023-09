Dieci anni di lotta contro l'anoressia a CARRARA: certezze, nuove frontiere

I disturbi dell’alimentazione fra certezze nuove frontiere. Con un convegno a Lucca che si aprirà stamani alle 9 nella sede della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca in via san Micheletto, l’Associazione Acca fondata da Rosanna Viaggi festeggia i dieci anni. Invitata alla manifestazione Rosanna Viaggi sottolinea i grandi risultati avuti con il suo staff che ha dato conforto e risolto problemi a numerose giovani con disturbi alimentari. I lavori si apriranno con Giovanni Minniti, vicesindaco di Lucca, seguito da Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, Umberto Quiriconi, presidente dell’Ordine dei Medici, Angelo Cerù, direttore del dipartimento della Salute mentale dell’Asl. Affronterà il tema dei disturbi alimentari Valentina Aletti, presidente dell’Acca. Moderati da Benedetta Raspini interverranno poi lo psichiatra Gianmarco Manfrida, con “L’appetito vien chattando...o si perde? L’anoressia online: i social come rischio e come risorsa terapeutica”, Alessia Peluso e Krizia Casini, nutrizioniste. Poi Riccardo Dalle Grave sui problemi dell’adolescenza. Moderati da Francesco Pietrini parleranno poi Janet Linda Treasure, docente al t King’s College London, Valentina Cardi, psicologa. Al termine rappresentazione teatrale con Andrea Matteccon “Corpo Io”