"Dialoghi artistici toscani: mostra di Giorgia Madiai e Fabrizio Da Prato a Fivizzano"

“Dialoghi” tra gli artisti toscani Giorgia Madiai e Fabrizio Da Prato. Sono protagonisti della mostra inaugurata ieri nella sede della Biblioteca Civica Abate Emanuele Gerini di Fivizzano. Curata da Alice Barontini, realizzata con il patrocinio del Comune di Fivizzano, del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, l’esposizione presenta un ampio corpus di opere grafico-pittoriche e installative inedite, accostate per l’occasione a una piccola selezione di lavori di archivio, per mettere in risalto la continuità della ricerca estetica e concettuale svolta nel tempo dai due artisti.

La mostra nasce dall’idea di creare un dialogo multiplo: tra artisti (che per l’occasione hanno realizzato una serie di opere a quattro mani), tra diverse tecniche utilizzate, supporti, stili, contesto espositivo… Ma anche tra artisti e territorio della Lunigiana, da loro percorso a più riprese nei mesi scorsi. In particolare Da Prato e Madiai si sono soffermati sulla visita del centro storico di Fivizzano e sulla scoperta di alcuni dei suoi borghi, lasciandosi ispirare liberamente da alcuni elementi legati alla natura, alla storia locale, alle tradizioni agroalimentari, al patrimonio artistico e culturale.

Alcune suggestioni vissute durante queste brevi tappe sono state selezionate e approfondite perché “in dialogo” con il percorso dei singoli artisti e reputate stimolanti per creare connessioni con il loro sguardo creativo. Immagini, incontri, scoperte sono state così rielaborate in maniera intima e personale in studio e saranno restituite in mostra sotto forma di opere d’arte realizzate su diversi supporti tra cui stoffe, manifesti, dipinti e intonaci.

Fabrizio Da Prato, nato a Castelnuovo in Garfagnana, è autore di opere, performance, installazioni accomunate dalla volontà di intraprendere un dialogo vivo e costruttivo con il territorio, utilizzando l’estetica come mezzo di riflessione antropologica e sociale. Giorgia Madiai, livornese, ha conseguito il BA in Fine Art alla Middlesex University di Londra. Dopo essersi dedicata a lungo alla fotografia, dal 2014 porta avanti il percorso pittorico, indagando temi come la convivialità e il carattere femminile. Spesso lascia coesistere linguaggi differenti, dalla pittura all’installazione, dalla performance alla live painting, dal teatro alla scultura, dando vita a opere in cui convivono ironia, provocazione, delicatezza e riflessione.

La mostra sarà visitabile fino al 16 giugno nella biblioteca civica Gerini e nelle sale espositive adiacenti l’antico chiostro dell’ex Convento degli Agostiniani di Fivizzano: Info: [email protected]; [email protected]; tel. 0585 942152 – 0585 942190.