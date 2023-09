Derubati di tutti i soldi mentre salgono sul Sagro

CARRARA

Spiacevole disavventura sui nostri monti, lo scorso pomeriggio, per quattro escursionisti locali che hanno inviato una lettera al nostro giornale per raccontarci quanto accaduto. I quattro amici avevano deciso di recarsi sul Monte Sagro in località Campo Cecina per una scampagnata pomeridiana post lavoro. Una volta raggiunto il piazzale situato proprio ai piedi del Monte hanno parcheggiato la loro auto e si sono incamminati verso la vetta del Sagro. Un trekking che si è rivelato molto piacevole, aiutato anche dal cielo terso di una bella giornata settembrina. Così bello che i quattro hanno deciso di godersi il tramonto sulla vetta del Monte prima di riprendere la discesa. Peccato però che, una volta di ritorno alla loro auto quando ormai faceva già buio, abbiano dovuto fare i conti con un’amara scoperta. Qualcuno, infatti, aveva aperto la loro auto e svuotato i loro portafogli, rubando soldi contanti oltre ad alcuni oggetti che erano stati lasciati nel bagagliaio. "Sono amante del trekking da sempre – scrive Alessandra al nostro giornale – e questa disavventura mi ha delusa tantissimo. Oltre ad essere rimasta logicamente male per il furto, sono dispiaciuta che fatti del genere possano accadere in luoghi che fino ad oggi reputavo ‘amici’. E’ una brutta sensazione non potersi sentire più sicuri neanche in montagna dove solitamente vige un clima di familiarità fra tutte le persone che si incontrano lungo i sentieri" I quattro ragazzi non sanno se altre persone sono state vittima di furto in quella giornata, dato che sono stati gli ultimi ad abbandonare il piazzale, ma hanno voluto ugualmente ‘denunciare’ l’accaduto per evidenziare la gravità della situazione in un luogo dove, in effetti, non si registrano frequentemente episodi simili.