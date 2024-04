Marina di Massa, via alla demolizione della storica colonia: ruspa in azione

Massa, 29 aprile 2024 – Sono iniziati a Marina di Massa, nella zona della Partaccia, i lavori per la demolizione delle colonie Ugo Pisa, al posto delle quali sorgeranno impianti sportivi e edifici.

La demolizione della colonia (Foto Nizza)

Le ruspe sono entrate in azione nella mattina di lunedì 29 aprile. Una demolizione non indenne da polemiche per l’opposizione del comitato che chiedeva di non abbattere gli storici edifici. La colonia nacque nei primi anni del Novecento.

Sulla zona della colonia saranno investiti 16 milioni di euro. Nasceranno residenze per fronteggiare l’emergenza abitativa, ma anche campi da padel e da calcio, un centro per anziani e altro.