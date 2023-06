"Debacle alle amministrative? Non è colpa di Schlein Il Pd sia meno miope e abbracci il nuovo corso"

"Assistiamo sbigottiti in questi giorni a un attacco feroce e immotivato alla nostra segretaria ritenuta responsabile della sconfitta alle ultime elezioni amministrative". Il Comitato Schlein Massa Carrara difende il vertice del partito sostenendo che l’attacco provenga da "fuoco amico" e sia "immotivato, perché alla luce della profonda crisi identitaria che sta attraversando il Pd ormai da anni (come tutta la sinistra), dare la responsabilità politica di una tale debacle a una segretaria in carico da pochi mesi crediamo si possa spiegare con una profonda miopia, una scarsa onestà intellettuale nonché una recondita “paura” del nuovo corso del partito".

E aggiungono come sia Elly Schlein che Emiliano Fossi in Toscana non abbiano "avuto alcun alcun ruolo nella scelta dei candidati a sindaco, le cui campagne elettorali e l’agenda politica sono state gestite da una dirigenza Pd che a tutt’oggi non si è ancora confrontata con il nuovo corso del partito, diventa ancora più difficile attribuire agli esponenti della nuova Segreteria responsabilità che non possono ancora competergli". Le ragioni della sconfitta, dice il Comitato, "vanno cercate altrove e lontane nel tempo, in un tempo in cui Elly Schlein non aveva alcun ruolo all’interno del Partito. Il Pd negli ultimi anni ha avuto la colpa di essersi allontanato dal mondo del lavoro e dai ceti popolari abbracciando un pensiero neoliberale, caratteristico di partiti collocati tradizionalmente nell’area del centro destra – conclude il Comitato Schlein – che ha mostrato tutti i suoi limiti nella difesa dei diritti e nella lotta per la giustizia sociale. Ci auguriamo che questi attacchi non siano attacchi al nuovo indirizzo del partito, che deve tornare a farsi interprete dei ceti popolari e medi".