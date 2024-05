Davide Bernacca, Stella Michelin al ristorante Kuro: “Entro l’anno apro anche in Spagna”

Carrara, 26 maggio 2024 – L’imprenditore carrarese Davide Bernacca ottiene con il suo socio chef, il catalano Gerard Barberan, a Rio De Janeiro al mitico Hotel Copacabana Palace, la prima Stella Michelin a Sao Paulo in Brasile: 1 stella al suo ristorante giapponese Kuro e il riconoscimento della Guida Michelin per tutte le sue Botteghe Bernacca.

Davide Bernacca, da oltre 30 anni lontano dall’Italia – prima a Londra e poi in Brasile – ha portato avanti con coraggio e determinazione l’attività di noleggio Navi Mercantili dal Brasile e dal Sud Africa per il trasporto di blocchi di granito e marmo in stiva per Carrara e per Cina. Tuttora attivissimo nel settore che rimane la sua prima attività, ha sempre però coltivato la sua vera passione per la ristorazione, tanto da inventarsi 12 anni fa, nel 2011, propio a Sao Paulo in Brasile, il mestiere di ristoratore, portato avanti in parallelo con l’attività di logistica e shipping.

Con grandi sacrifici e passata la grande crisi nel settore dovuta al Covid, conta oggi 8 operazioni di ristorazione a Sao Paulo: 6 sono propio Le Botteghe Bernacca – riconosciute dalla Guida Michelin fra i migliori 35 ristoranti Italiani di tutto il Brasile – e due giapponesi di cui 1, Kuro, ha ottenuto ieri a Rio De Janeiro la sua prima Stella Michelin: uno dei soli quindici ristoranti in tutto il Brasile ad avere avuto questo riconoscimento. Con circa 30mila persone al mese e circa mille al giorno messe a tavola, ha dimostrato che si può fare quantità e fatturato ma anche grande qualità. Il tutto dando lavoro a circa 370 persone, tutte qualificate nel corso di questa avventura ormai portata avanti da 13 anni e alle quali va il suo grande riconoscimento. Soprattutto al suo socio chef, il catalano Gerard Barberan che segue da vicino tutte le operazioni giorno a giorno.

“Ora – dice Bernacca – dopo la prima esperienza Pop Up a Hiroshima, sbarcheremo nella città natale di Gerard Barberan. Propio a Barcellona, dunque, nello storico Passeig de Grazia con la prima Bottega Bernacca in Europa. Apertura prevista: fine 2024. Sogno di crescere, anche senza necessariamente fare profitto ma in modo sostenibile creando posti di lavoro di qualità e professionalità, che facciano felici i miei collaboratori e le loro famiglie. L’impresa deve essere collettiva e soddisfare, ugualmente, tutti quelli che vi partecipano: questa è per me la chiave del successo: costruire tutti insieme sogni".