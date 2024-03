Danzatori della ‘2H Project’ ai nazionali

Risultato di prestigio per la Asd 2h Project di Carrara. La scuola di ballo di Lucia Bianchi, con l’insegnante Chiara Mosti e centro studi hip hop danza e spettacolo, ha ottenuto la qualificazione per la fase finale dei campionati nazionali. Nelle selezioni le atlete Anna Bongiorni, primo posto nella categoria dilettanti under 30 cerchio aereo, Giulia Rossi, Noemi Edra Loche e la comparsa Matilde Soldati nella categoria under 14 cerchio double, sempre al primo posto. Ilary Rosa Mallegni nella categoria emergenti under 18 è arrivata in testa alla classifica ed è passata di categoria ai dilettanti Under 18 qualificandosi al secondo posto con cerchio aereo e medaglia di bronzo con tessuto aereo nella categoria dilettanti under 18. Gaia Fanchiotti, nella categoria emergenti under 30, per la specialità del tessuto aereo si è qualificata al secondo posto.

Si è poi tenuta a Cesena la competizione Csen di Tessuti Aerei e Cerchio Aereo Butterfly Evolution, che ha visto partecipare le atlete della scuola Asd 2h Project di Carrara raggiungendo grandi risultati. Matilde Maria Soldati si è esibita nella categoria tessuti aerei sport avanzato, aggiudicandosi il primo posto. Zoe Centofanti si è esibita nella categoria tessuti aerei sport avanzato junior aggiudicandosi il secondo posto. Infine Giulia Rossi e Noemi Edra Loche si sono esibite nella categoria cerchio double artistic avanzato junior, ottenendo il primo posto.