Danza Il trionfo della scuola Tds di Albiano

Spagna… arriviamo. Continua la scalata della scuola danza Tds, Centro formazione danza Tap dancing school, di Albiano Magra, diretta da Monia Piva. Pochi giorni fa le discipline di tip tap, hip hop e contemporaneo, con 5 gruppi e tantissime soliste, grandi e piccole, hanno conquistato il Cnd di Livorno, uno dei più importanti concorsi internazionali di danza, coi complimenti della giuria. La scuola di danza ha conquistato anche il Cnd di Lucca e grazie a questo molti ragazzi e ragazze partiranno per la Spagna, dove rappresenteranno l’Italia alle finali del 4 novembre nel loro tip tap, hip hop e contemporaneo. E poi un secondo e un terzo posto di gruppo e coppia hip hop, in occasione del grande evento dell’Ugb a Carrara. Per finire in bellezza, Azzurra Bellani, 17 anni, allieva storica della scuola, il primo maggio, dopo un’audizione di ben 5 ore, è stata ammessa al Dip, Dance intensive Programme Aed, programma di studio professionale a Livorno, un trampolino di lancio da dove potrà fare audizioni in accademie europee di contemporaneo.

Le tre maestre – Monia Piva, Marina Setti e Monia Giannantoni – lavorano insieme da tantissimo tempo e proprio in questo prezioso tempo hanno portato a casa tanti risultati, ogni anno sempre più importanti. "Dedizione, professionalità, serietà, passione – dice Monia Piva – sono gli ingredienti di questo enorme successo, che fa della Tds un’eccellenza del comune di Aulla, di tutta la Lunigiana e il bacino del Magra".

Monica Leoncini