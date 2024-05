Dansk promuove il marmo bianco. Incontro con gli architetti di tutto il mondo

Cinquanta architetti ospiti della Dansk di via Ilice per visitare le cave e conoscere le tecniche di estrazione per un progetto, che vuole utilizzare il marmo di Carrara. I progettisti hanno scelto i marmi per realizzare esclusive ville nei paesi dove lavorano. Atmosfera suggestiva la cornice ideale per impressionare i clienti. Claus Frejus Larsen creatore della Dansk e la responsabile comunicazione Mariacarla Montanari si sono sempre distinti nel mercato per un approccio aperto con i clienti: umiltà e capacità sono la chiave di Dansk. La giornata è terminata con un pranzo, dove gli ospiti hanno degustato i prodotti locali e i vini della cantina Bosoni. Tutto nella splendida vetrina dei colori della natura, lastre dai marmi unici firmati dalla natura.