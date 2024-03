Dal sessismo alle storie amare: dopo Abatecola, incontro con Ventre

Grande successo per il primo incontro della rassegna di arte, libri e cultura ‘Attorno all’otto marzo’. Mercoledì’ ad inaugurare gli appuntamenti culturali del programma voluto dall’assessorato alla Cultura e Pari opportunità del Comune di Carrara nel Ridotto degli Animosi, c’era la sociologa Emanuela Abbatecola con il suo volume ‘Donna Faber. Lavori maschili, sex-ismo e forme di r-esistenza edito dalla Fondazione Feltrinelli, introdotto dalla nostra giornalista Cristina Lorenzi e da Antonio Celano, direttore artistico dell’associazione Qulture. Un interessante dibattito in cui la sociologa ha illustrato quali sono i molti e pericolosi stereotipi e luoghi comuni che contraddistinguono il sessismo, sia esso ostile o benevolo. Oggi alle 17 nuovo incontro in biblioteca con Piera Ventre che presenterà il suo libro ‘Zucchero. Piccola storia amara’ (Marotta & Cafiero editore) nell’ambito della rassegna ‘Il Pensier Lib(e)ro’ da un’idea dell’associazione Qulture. Nata a Napoli e trasferitasi a Livorno, Piera Ventre si è laureata in Logopedia a Pisa ed è specializzata come Assistente alla comunicazione.