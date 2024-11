Dal salone di Aulla a ’X Factor’. La storia di Elda e Graziano

Dal salone di Aulla a ’X Factor’. E’ l’incredibile storia dei fratelli Bernardini, i mitici stilisti di capelli di ’x Factor’ 2024. "Partecipare a questa edizione di X Factor è stata un’esperienza magnifica ed appagante – racconta Elda Bernardi – è stata un’opportunità di vivere da vicino l’acume creativo, la passione che permeano il mondo della musica. Un ambiente da cui trarre le ispirazioni che arrivano dai backstage e si trasformano in nuove idee che mi consentono d’offrire ai clienti del salone esperienze particolari, uniche ,valorizzando quotidianamente la loro bellezza".

Elda Bernardi, assieme al fratello Graziano, è titolare della ’Officina per Capelli I Giz’ ad Aulla,un locale divenuto un mito ormai da decenni, nel taglio e la cura dei capelli in Lunigiana e non solo. Entrambi, sono reduci da una delle prove effettuate a Milano, nel team di Wella Professionals che ha lo scopo di esaltare autenticità e peculiarità di ciascun concorrente dell’attuale edizione di ’X Factor’ che permetterà loro di affermare la propria cifra stilistica, sia grazie alle loro performance, che grazie alle loro chiome. Elda e Graziano Bernardi, da sempre si distinguono per l’impegno,preparazione, la qualità della propria squadra,sempre al passo con le tendenze mediante programmi di formazione innovativi.

La passione per il loro lavoro li ha resi dei professionisti unici, in grado di raccontare attraverso le acconciature proposte settimanalmente l’identità stilistica di ciascun concorrente in gara nel programma, valorizzandoli nel particolare contesto di questo ormai storico programma Sky. "Ci aspettano ancora altre puntate – precisa Elda – in totale sono sette, con la finale che si svolgerà a Napoli".

Roberto Oligeri