Dal mare alle Apuane Camminata di primavera Borghi tra musica e natura

Sarà una domenica tra i colori, torna la “Camminata di primavera - LA via dei fiori: dal mare alle Apuane alla scoperta di Montignoso“. Si tratta della seconda edizione per l’iniziativa organizzata dall’associazione “Il Borgo Incantato“ in collaborazione con il Comune di Montignoso, CAI Massa, Parco Apuane e Baccanella21. La partenza sarà alle 8 dalla Green Beach di Cinquale. "Importante il contributo delle associazioni e prezioso il loro lavoro, svolto a supporto del Comune per lo sviluppo del turismo nel territorio – ha detto ieri mattina la delegata al turismo del Comune di Montignoso, Eleonora Petracci – Sia come amministrazione che come ambito turistico stiamo cercando di intercettare il turismo balneare per portarlo a scoprire la parte collinare e montana che riserva ricchezze paesaggistiche naturali uniche". Dello stesso avviso l’assessore Giulio Francesconi: "La camminata che ci porterà dal mare alle Apuane sarà una una vera e propria scoperta del nostro territorio. Per una promozione a 360 gradi, dalla costa alla montagna passando per l’oasi del Lago di Porta".

In rappresentanza dell’associazione “Il Borgo Incantato” la presidente Tiziana Pardini, accompagnata da Ferdinando Braconi e Amalia Del Corto. "Questo progetto ha visto la luce quattro anni fa, con la prima camminata nel 2019. Poi lo stop a causa della pandemia. Quest’anno riproponiamo l’iniziativa grazie all’impegno dei nostri volontari e alla collaborazione con il Comune di Montignoso per la pulizia dei sentieri e la sistemazione di adeguata segnaletica. Durante il percorso attraverseremo luoghi magici caratterizzati da una natura rigogliosa e passeremo all’interno dei nostri antichi borghi, incontreremo punti ristoro e soste con esibizioni musicali: una festa di primavera per grandi e piccini". Infine Sauro Quadrelli del CAI di Massa ha voluto sottolineare l’importanza "della ripresa di questo evento, un’attività ludico motoria alla quale parteciperemo con entusiasmo per promuovere grazie ai nostri volontari la montagna dando ai partecipanti informazioni corrette per godersi al meglio e in massima sicurezza questa giornata, in un’ottica di salvaguardia di un paesaggio unico".

Ci sono due tipi di percorso: quello turistico lungo 8 km con un dislivello di 130 mt comprende il tratto dalla Green Beach alla Piazza; il costo di iscrizione è di 8 euro con un ristoro incluso. Il percorso turistico–escursionistico di 20 km e 800 metri di dislivello, è ad anello dalla Green Beach passando per Piazza per arrivare al Pasquilio e tornare verso il mare. Il costo è di 15 euro, comprende assicurazione, tre ristori e cocktail di fiori finale. I percorsi sono gratuiti fino a 12 anni. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Info: Stefano 338 2509983, Amalia 347 5351861 o [email protected]