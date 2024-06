Dal mare alla vetta. Più di mille alla sfida del Grande Trekking. Il fascino del Sagro

Nonostante gran parte della città fosse impegnata nel sogno della Carrarese, ieri, più di mille persone hanno partecipato al Grande Trekking. Come ogni anno la manifestazione di trekking e corsa dal mare alla vetta ha richiamato numerosi appassionati divisi in varie categorie. La kermesse giunta alla nona edizione ha avuto tutto il supporto degli appassionati del camminare all’aria aperta che hanno risposto presente al fischio del via. Tanti giovani, bambini e famiglie si sono dati appuntamento sulla spiaggia all’alba per la tradizionale immersione dello scarpone in mare, per poi dirigersi verso la vetta del Sagro attraverso le meravigliose mulattiere che si snodano da Marina alle zone montuose, in 180 hanno partecipato alla manifestazione podistica. Un centinaio hanno aderito alla mezza maratona terminata a Campocecina, mentre altri 80 sono saliti in vetta. Una la squalificata perchè correva senza zaino. Un corsa guastata da qualche ora di pioggia e qualche tuono che ha scoraggiato qualche partecipante, oltre a interventi dei soccorsi organizzati per malori e affaticamenti.

I primi te nella corsa di 35 chilometri sono stati: Jacopo Fontanini, Lorenzo Noè e Pietro Oregioni. Per le donne Francesca Scribani, Aurora Tosi e Arianna vernizzi. Per la corsa di 21 chilometri sulpodio maschile Luca Panciroli, Alessio Bertetta e Flavio Milazzo. Su quello femminile: Alice Cugini, Daniela Rausse, Cristina De Rocco.