Dal 1964 un diploma rilasciato dalla Nazione

Un tuffo nel passato che rappresenta il forte connubio tra la Nazione e la città. Tra le tante iniziative che un tempo il nostro giornale aveva promosso, c’era anche quella della consegna di un piccolo riconoscimento, sotto forma di diploma, rilasciato a persone che in ambito locale si erano distinte per imprese sportive di livello dilettantistico. E’ questo il caso di Giulio Giacchè, ex ciclista amatore classe 1943 che, in gioventù, aveva preso parte e vinto diverse gare con l’associazione del Pedale Fossolese. La famiglia di Giulio, ritrovando un vecchio diploma consegnato dalla Nazione nel lontano 1964, ha così pensato di fargli una sorpresa per il riconoscimento sportivo. Nel diploma si legge che il riconoscimento viene rilasciato a Giulio Giacchè del Pedale Fossolese, vincitore del Bracciale La Nazione del 1964 nella categoria dilettanti, con tanto di data e firma del redattore sportivo dell’epoca. Giacché fece gare a Roma dove salì sempre sul podio, corse con Gimondi, Ballini, Pancacini. A Carrara correva con il Gruppo sportivo Fossola dove lo chiamavano Calimero. In provincia vinse anche medaglie d’oro e d’argento.