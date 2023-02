Da Pontremoli all’Africa Il coraggio delle suore

di Andrea Luparia Vanno a scuola, studiano e possono anche mangiare i 400 bambini africani che ogni giorno fanno chilometri per andare dalle suore missionarie pontremolesi del “Lieto Messaggio” . E questo eccezionale risultato è stato ottenuto anche grazie alla generosità di una famiglia lunigianese. E’ una storia di amore e solidarietà. La decisione di aiutare le suore venne presa, di comune accordo, da marito (Giorgio Musetti) e moglie (Ilda Galli) per ricordare nel modo migliore il figlio deceduto in un brutto incidente. Le religiose, in segno di gratitudine, diedero il suo nome (Guido Musetti) alla scuola che aprirono in Africa. Per diversi anni, morto il marito, la vedova ha continuato a dare un contributo e quando ha raggiunto in cielo consorte e figlio, ha lasciato un testamento (scritto il primo giugno 1995) dove lascia i suoi beni quasi tutti alle suore e in parte alle missioni. Parliamo di circa 400mila euro, con il solo vincolo di continuare l’opera missionaria in Africa. Esecutore testamentario, l’avvocato Orsola Paladino (di Luni). Il legale ha dovuto fare (e vincere) anche un braccio di ferro legale con l’assicurazione che non voleva pagare i 100mila euro previsti da un contratto. Alla fine hanno pagato e anche...