Dà in escandescenze negli uffici Polfer: arrestato Il giovane aveva con sé un panetto di hashish

Lo avevano invitato a entrare, cosa che aveva fatto tranquillamente, negli uffici della Polfer a Pontremoli per sbrigare alcune formalità e per accertare la sua posizione. Poi il 21enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze di polizia, ha dato in escandescenze minacciando i poliziotti prima verbalmente, aggredendoli fisicamente e distruggendo le suppellettili che gli erano capitate a tiro: è stato arrestato.

L’episodio è avvenuto lo scorso 30 maggio, durante uno dei consueti servizi di vigilanza degli agenti Polfer. Il 21enne era sulla banchina dello scalo ferroviario lunigianese e dagli accertamenti effettuati nelle banche dati è emerso che allo stesso doveva essere notificato un provvedimento relativo a un precedente procedimento penale. Una vota dentro l’ufficio Polfer, l’eccessivo nervosismo manifestato ha indotto i poliziotti a ipotizzare che potesse nascondere qualcosa.

E il sospetto è risultato concreto: occultato nella biancheria intima c’era un involucro di cellophane contenente un pezzo di sostanza solida marrone del peso di oltre 15 grammi, che, sottoposto a narcotest, tramite il kit di rilevazione, è risultato essere hashish. Vistosi scoperto il giovane ha dato in escandescenze e infine arrestato per resistenza, lesioni, minacce e violenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattina di mercoledì il giudice del tribunale di Massa ha convalidato l’arresto del giovane disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pontremoli e l’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.