Cultura motore dell’economia. Lunigiana Film sbarca negli States. E il festival registra il tutto esaurito

Tutto esaurito per il Lunigiana film festival e Fondazione festival pucciniano negli Usa. Il successo era previsto ed il successo c’è stato al di là di ogni previsione a ’Casa Italiana Zerilli-Marimò’ della New York University, dove lo scorso 9 febbraio è andato in scena il ’Puccini Fest’, concerto-evento commemorativo in occasione del centenario della morte del maestro Giacomo Puccini. Organizzato dalla NYU Casa Italiana, il Lunigiana International Music Festival e la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, il festival aveva già registrato il tutto esaurito una settimana prima dell’evento.

Grazie alle interpretazioni dei giovani musicisti internazionali del Limf giunti appositamente da diversi Stati americani e dall’Italia, e dal soprano Marina Medici, il pubblico presente, partecipe ed entusiasta, è stato trasportato in un viaggio musicale attraverso la vita artistica e privata del celebre compositore lucchese. Ad unire i passaggi musicali le narrazioni di Simone Dini Gandini, scrittore, drammaturgo e content creator della Fondazione festival pucciniano. In apertura di serata, il presidente del Lunigian festival Andrea Rossi ed il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti hanno ringraziato Stefano Albertini, direttore della NYU Casa Italiana per l’accoglienza e la straordinaria opportunità di raccontare Giacomo Puccini nella Grande mela, una città che il famoso compositore tanto ha amato e che gli ha tributato trionfi straordinari.

La direttrice artistica del Limf, Chantal Balestri, che alla NYU si è prima laureata, successivamente vi ha collaborato in veste di docente aggiunto, ha illustrato la nascita della collaborazione tra le diverse organizzazioni e la scelta del programma del Puccini fest, la cui volontà era quella di coniugare le arie pucciniani più note, con composizioni di rara esecuzione. Infine, Christine Moore Vassallo, co-direttrice del progetto operistico del limf, ha illustrato le prossime collaborazioni in Lunigiana del Music festival unitamente al Puccini finalizzate alla messa in scena dell’opera ’Suor Angelica’.

L’evento, si è concluso con un duetto della soprano Maria Medici del Puccini Festival, della mezzo-soprano co-direttrice del progetto operistico Sahoko Sato Timpone e la direttrice artistica del Limf Chantal Balestri al pianoforte, fra gli scroscianti applausi che hanno accompagnato le esibizioni di tutti gli artisti sul palco. Vi è stato quindi un originale momento conviviale fra tutti i presenti in sala, gli organizzatori e gli artisti grazie ad un rinfresco con prodotti tipici della Lunigiana e vino italiano. Roberto Oligeri