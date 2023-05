’Cultura in tour’ si allarga Successo del progetto dell’Associazione Insieme

Si è concluso nella sala della Resistenza, a Palazzo Ducale di Massa, ’Cultura in tour’ progetto dell’Associazione Insieme, ideato e condotto da Angela Maria Fruzzetti con la partecipazione di Daniele Tarantino. Coordinatrice dell’incontro, Francesca Bianchi. Ha introdotto Fruzzetti spiegando l’obiettivo per cui è nato il progetto, ovvero toccare quartieri e frazioni di Massa, portando in luoghi meno noti, e impensati, il messaggio e la diffusione dell’arte e della cultura, dando la precedenza ad artisti e autori locali. Il nastro di partenza è stato il libro ’Borghi apuani di Massa una montagna di itinerari’, della collega Fruzzetti, adottato da Mario Cassano, presidente di Evergreen, il quale ha annunciato che a breve partirà il progetto, con la collaborazione del Csi, di promuovere una marcia attraverso le frazioni collinari e montane seguendo le indicazioni del libro.

’Cultura in Tour’ ha toccato Forno, San Carlo Terme, Borgo del Ponte, Romagnano, Quercioli, San Pio X, Resceto e anche il centro cittadino. L’idea di Tarantino è quella di esportare in progetto e allargarlo ad altre realtà. Artisti e promotori culturali hanno ricevuto un attestato. Questi i protagonisti: Massimo Montaldi, Barbara Molinari, Fabio Cristiani, Rosaria Bonotti, Mario Cassano, Dino Eschini, Monica Gulminelli, Massimo Michelucci, Laura Manfredi, Giacomo Rossi, Egizia Malatesta, Guido Bertuccelli, Sara Chiara Strenta, Nella Fruzzetti, Fernando Petroli, Marcella Cardone, Gaetano Vacca, Ivo Zaccagna e Laura Zaccagna. Presenti alla cerimonia gli artisti: Laura Lucia Maria Sforza, Selenia Erye, Maurizio Bonugli, Fabrizio Ferrante, Paolo Giannotti, Alessio Cipriani, Sabrina Guglielmi, Alessandro Raffi e Patrizia Menchini.