Crociere, ‘Scarlet Lady’ inaugura la stagione. Turist point e mercatino per l’accoglienza

CARRARA

Con l’approdo alla banchina ’Taliercio’ della ‘Scarlet Lady’ di Virgin Cruise, oggi si apre ufficialmente la nuova stagione croceristica del porto di Marina di Carrara. Attesi per l’estate oltre 40mila visitatori. Il Comune di Carrara si appresta ad accogliere al meglio i turisti che sceglieranno di scendere a Marina di Carrara, e in occasione degli approdi quest’anno ci sono sostanziali novità. Pertanto ad accogliere i turisti provenienti da tutte le parti del mondo è stato allestito un nuovo punto informazione in largo Pertini, all’uscita dei crocieristi che troveranno ongi dettaglio su cosa vedere in zona e nella nostra città. In via Rinchiosa per l’occasione sarà allestito un mercatino.

La ‘Scarlet Lady’ della stazza lorda di circa 110mila tonnellate e in grado di ospitare fino a 2.860 passeggeri, approderà alla banchina Taliercio stamani alle 8 e ci resterà fino alle 20 perconsentire ai turisti di visitare almeglio città e cave. Nell’info point pertanto sarano venduti pacchetti per tour gornalieri alle cave e in centro città.

Da oggi e fino al 22 ottobre la ‘Scarlet Lady’ farà tappa a Marina di Carrara per tredici volte. "Siamo felici che anche quest’anno il porto di Marina di Carrara torni ad ospitare un numero così importante di navi da crociera e di viaggiatori – dice l’assessore al Turismo del Comune di Carrara Lara Benfatto –. Questi arrivi rappresentano una grande opportunità per tutto il nostro territorio, ma anche una sfida sotto il punto di vista dell’accoglienza. Rispetto alla scorsa estate già da domani ci saranno diversi cambiamenti a cominciare da un nuovo punto informazioni dedicato che attenderà i crocieristi appena scesi dalla nave in largo Pertini. Qui sarà possibile non solo avere tanti consigli e tante informazioni utili per visitare Carrara, la sua provincia e tutto il suo territorio, ma anche acquistare pacchetti dedicati e tanto altro ancora. Per l’occasione – prosegue l’assessore –, inoltre, da domani in occasione dell’arrivo delle navi da crociera sarà allestito per tutto il giorno anche uno speciale mercatino". Così nelc entro di Marina una serie di bancarelle con la vendita di prodotti tipici e l’artigianato del nostro territorio".

Gli approdi delle crociere proseguiranno quindi spediti: per la giornata di domani dalle 7 alle 22 in porto approderà la nave ‘Artemis’, la piccola nave lunga 60 metri che da anni offre viaggi per conto di ‘Grand Circle Cruise Line’ nel Mediterraneo orientale. ‘Artemis si alternerà in porto con la gemella ‘Athena’, lunga poco meno di sessanta metri, attraccando in banchina con i suoi cinquanta ospiti per sei volte nel corso dell’estate. Un solo attracco, il 2 luglio prossimo, invece per la ‘Serenade of the seas’, la nave da crociera da 293 metri della Royal Carribean che grazie ai suoi 2.578 passeggeri porterà complessivamente a oltre 40mila gli sbarchi attesi a Marina di Carrara nel corso dei 20 accosti in programma per tutta l’estate. Le prossime navi attese in porto sono l’Artemis e la Scarlet Lady, che approderanno in porto rispettivamente il 18 maggio e il 21 maggio.