Croceristi entusiasti del mini simposio

Grande successo per il mini simposio che ieri ha accolto i croceristi che hanno deciso di trascorrere la giornata a Marina. L’iniziativa dei commercianti della Pro loco Marina Mare e della Pro loco Fantiscritti è stata apprezzata perché i turisti hanno potuto osservare dal vivo come si lavora il marmo. Un laboratorio itinerante con macchina a punti e compassi con il Maestro d’arte Andrea Lugarini, segretario della Pro loco Fantiscritti e titolare dell’Atelier Carrara di via Torano affiancato da Michele Monfroni dello studio omonimo di Codena. "Interagire con il turista e proporre un’esperienza visiva è lo scopo della nostra iniziativa – spiega Fabrizio Giorgi presidente Pro loco Fantiscritti – un format che stiamo proponendo con grande successo nel Comune di Riomaggiore. Un modo diverso di accogliere il turista facendo toccare con mano una delle nostre eccellenze, la scultura, il motivo per cui Carrara è Città Creativa Unesco. Grazie alla collaborazione tra la nostra Pro loco e quella di Marina Mare stiamo riuscendo a proporci in maniera significativa sul territorio e fuori. Un grazie a Giulia Giuntoni presidente della Marina Mare, che ha voluto l’iniziativa artistica d’accoglienza, e visto l ‘interesse dei crocieristi ha avuto ragione". Anche lo scultore Michele Monfroni ha sposato il progetto diventando un associato della Pro loco Fantiscritti ricevendo la tessera dal segretario Andrea Lugarini".

"L’ingresso nell’associazione di Monfroni è per noi motivo di orgoglio – ha detto Lugarini –. Monfroni rappresenta un importantissimo studio di Scultura del nostro territorio, conosciuto e stimato da tutti. Ad oggi la Pro loco Fantiscritti ha 135 soci, la maggior parte giovani artisti che vogliono migliorare le loro qualità".