Croce Rossa, boom di visite gratuite: "Prevenzione, focus sugli anziani"

Boom di visite alla prima giornata di prevenzione gratuita organizzata dalla Cri di Albiano Magra. Fin dalle 7 del mattino di sabato scorso davanti alla sede della Cri c’erano tante persone giunte da Massa, Carrara, La Spezia e Parma: si sono presentate per effettuare la visita ortopedica dallo specialista dottor Giovanni Pesenti Barili, molto noto non solo in provincia ma anche in regione per le sue qualità diagnostiche e curative. "Abbiamo visto che la medicina del futuro è quella del benessere del soggetto che così viene definita da moltissimi scienziati e ricercatori come la “Medicina delle quattro P“: predittiva, preventiva, personalizzata, partecipativa". Così commenta Rita Peroni, presidente del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra al termine della prima giornata di prevenzione, sottolineando l’aspetto importante delle medicina del benessere con la prevenzione e la personalizzazione che si adattano a ogni paziente nei vari percorsi di cura e di diagnosi.

"Non vogliamo sostituirci a nessuno – prosegue la presidente – ma impegnarci sempre di più. Ecco perché se ci riusciremo mensilmente, grazie a un bel gruppo di specialisti, effettueremo visite e test gratuiti sulle varie patologie soprattutto quelle che colpiscono gli anziani. Nel nostro comprensorio aumentano sempre di più ed è importante, quindi, la prevenzione permanente". Peroni ringrazia il dottor Giovanni Pesenti Barili che sabato ha fatto le visite e anche gli altri che verranno e il dottor Ferruccio Bonino (studioso e ricercatore di fama europea, perché scopritore dei virus epatici maggiori) i volontari e Daniele Terzoni che cura la grafica delle locandine-manifesto. La Croce Rossa compie 160 anni e fa un bel regalo alla popolazione della Lunigiana organizzando giornate di prevenzione gratuite in modo non solo occasionale. Molto soddisfatte anche le persone che hanno potuto sottoporsi alle visite: tutte sostanzialmente sono state concordi nel dire: "Meno male che la Croce Rossa c’è". Felice della giornata anche Pesenti Barili: "Non credevo di vedere così tante persone. L’organizzazione della Croce Rossa di Albiano Magra è stata inappuntabile, veramente una grande realtà, ben guidata e con volontari molto preparati e cortesi. Un evento ai massimi livelli. Se sarò richiamato, verrò volentieri". Quali saranno i prossimi appuntamenti? La Cri darà una comunicazione attraverso i media e i social per consentire di programmare l’impegno con comodità. C’è anche un progetto pilota importante per lo screening preventivo denominato “Fegato Specchio della Salute“ di cui è responsabile scientifico il professor Ferruccio Bonino.

"Negli ultimi anni si sta registrando in tutto il mondo una rapida crescita dell’incidenza del fegato grasso (steatosi epatica) che in Italia si stima presente in almeno il 30% della popolazione – spiega il direttore – è un fattore di rischio e allo stesso modo un precoce campanello d’allarme, perché anticipa di anni le malattie cardio-vascolari, dismetaboliche, epato-digestive, neoplastiche e neuro-degenerative che sono oggi principali cause di ridotta aspettativa di vita".

Natalino Benacci