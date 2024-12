Crescono i circoli Lunigiana campionessa

Crescono oratori e circoli in provincia, con la Lunigiana che, per numeri, ha superato la costa. Nell’ultimo anno ne sono stati fondati sette, di cui sei in Lunigiana. I numeri raccontano un fenomeno in crescita, soprattutto nel nostro territorio, dove esistono molti piccoli paesi spopolati e senza alcuna attività commerciale. E’ proprio lì che il circolo diventa un presidio importante. "In totale, nella provincia apuana ci sono 26 circoli Anspi - racconta Carlo Costa, presidente del Comitato zonale -, 16 in Lunigiana e 10 in costa, per un totale di circa 2700 tesserati. Gli ultimi spazi inaugurati si trovano a Olivola, Grondola, Pozzo, Castagnetoli, Vico, Mulazzo e Turano di Massa. A Mulazzo il circolo Anspi Paradiso è speciale perché rientra in un progetto della Società della salute che ha coinvolto anche il Comune e la Fondazione Carispe, è gestito da ragazzi disabili e dalle loro famiglie. Gli oratori spesso si trovano in realtà spopolate e diventano unico punto ritrovo e aggregazione. Siamo molto contenti, come Comitato zonale, per il numero di adesioni, ringraziamo chi ha deciso di affiliarsi, in particolare Mulazzo per aver scelto la nostra associazione per realizzare il progetto". Tutti questi oratori fanno capo al Comitato zonale apuano, che corrisponde alla Diocesi, con la quale esiste un rapporto di collaborazione e servizio. La sede del Comitato si trova a Villafranca, nell’ex convento di San Francesco. Il Comitato è formato da un consiglio direttivo che vede Costa come presidente dal 2017, don Andrea Forni vice, Stefania Perini segretaria, tesoriere Sergio Delucchi, come consiglieri Mario Piccini, Don Mario Arenare e Roberto Pierotti, una rappresentanza della costa e della Lunigiana. "L’attività del Comitato zonale - aggiunge Costa, che è anche presidente del circolo ‘La Compagnia’ di Fornoli - è di coordinamento dei circoli, tesseramento, assistenza e formazione. I circoli sono nati nei piccoli centri che non avevano più un punto di aggregazione, per trovare uno spazio per persone sole e anziani, ma anche ragazzi. Riteniamo che l’incremento sia dovuto al fatto che l’Anspi è una realtà ormai molto conosciuta. Con don Andrea Forni abbiamo programmato visite sul posto e offerto supporto tecnico, gestionale e affiliativo per realizzare i diversi progetti di apertura. L’Anspi, associazione nazionale San Paolo Italia, nasce a Brescia nel 1963, il fondatore Monsignor Battista Belloli, incoraggiato da Paolo VI, si prefiggeva, oltre all’aspetto religioso, il riconoscimento laico dell’associazione, con particolare riferimento all’aspetto culturale ricreativo e sportivo".