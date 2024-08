Country, rock&roll e swing. I ‘Lovesick’ a Villa Cuturi

La rassegna culturale ’Musica in Castello’, realizzata dall’associazione parmense Piccola Orchestra Italiana sotto la guida del direttore artistico Enrico Grignaffini, fa la sua prima tappa toscana a Marina di Massa e una ligure a Sarzana, in provincia di La Spezia. Nella storica Villa Cuturi, elegante residenza ottocentesca in viale Vespucci a Marina di Massa, si esibirà stasera, alle 21.30 il trio bolognese dei Lovesick, formazione italiana riconosciuta come una tra le più interessanti novità sulla scena contemporanea country, rock & roll e western swing, composta dal chitarrista e cantante Paolo Roberto Pianezza, dalla contrabbassista Francesca Alinovi e dal violinista e batterista Alessandro Cosentino. Con ’Remember my name’, i Lovesick accompagneranno il pubblico in un viaggio nella migliore tradizione musicale americana, interpretando quei brani che li hanno consacrati a livello internazionale, portandoli anche a collaborare con artisti come Ben Harper, Zucchero, Toquiño e a suonare nei più noti club e nei più prestigiosi festival made in Usa.

A Sarzana, in piazza De Andrè, invece giovedì il concerto di Max De Bernardi & Veronica Sbergia, interpreti autorevoli della musica americana dalle radici più black. L’affiatato duo eseguirà un omaggio alle sonorità degli Anni Ruggenti, al ragtime, al blues, al gospel che s’intonava nel profondo Sud degli Stati Uniti. ’Old Stories for Modern Times’ si presenterà come una raccolta di brani famosi dell’epoca ma anche di pezzi oscuri, eseguiti con rigore, maestria e passionalità. Entrambi i concerti saranno a ingresso libero , fino ad esaurimento posti.