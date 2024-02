Così s’impara la... cyber sicurezza. Polizia postale alla media Giorgini

Studenti a lezione di cyber sicurezza con la Questura di Massa Carrara. Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2024, l’istituto comprensivo statale Giorgini di Montignoso ha organizzato un incontro con operatori della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale e delle comunicazioni di Massa Carrara. L’incontro, svoltosi nella scuola media, ha visto la partecipazione delle classi prime e seconde, per un totale di circa 150 alunni e 15 docenti. L’iniziativa formativa è stata incentrata sulle opportunità e sui rischi della rete, con particolare riguardo all’adescamento online e al cyberbullismo, nonché ai comportamenti scorretti legati al caricamento ed alla diffusione di contenuti inappropriati, suscettibili di ledere la privacy altrui o di integrare, addirittura, fatti penalmente rilevanti.

La sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale e delle comunicazioni di Massa Carrara è costantemente impegnata nella formazione rivolta agli studenti, alle loro famiglie e al corpo docente sull’uso responsabile della rete, anche attraverso una consolidata collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale e con i dirigenti dei numerosi istituti scolastici presenti sul territorio. Dall’inizio dell’anno scolastico in corso sono già stati effettuati dodici incontri e ulteriori attività sono state programmate per i prossimi mesi, sia con le scuole primarie sia con quelle secondarie di primo e secondo grado.