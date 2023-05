Corso di Confartigianato Imprese per la conduzione dei trattori

MASSA

E’ partito dal ‘Barsanti’ il progetto “Prometeo – Promozione a Massa-Carrara per orientamento e formazione”, promosso dalla Provincia e a cui la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ha aderito come partner. L’iniziativa rientra nel campo dell’orientamento per gli studenti in uscita dalle scuole superiori, in particolare tecniche e professionali, verso un’offerta formativa professionalizzante post-diploma, di alta specializzazione tecnologica. La finalità è quella di allineare la formazione dei giovani con la domanda di competenze richieste dalle imprese che, come confermano i dati, fanno sempre più fatica a reperire nel mercato del lavoro.

La Camera di commercio, tramite l’azienda speciale Isr, Istituto Studi e Ricerche, e la Fondazione Isi di Pisa, con Lucca In-Tec, Innovazione e Tecnologie, realizzerà una serie di giornate per conoscere il tessuto produttivo locale evidenziando i percorsi formativi più idonei per l’inserimento nel mercato del lavoro ed altre di formazione sull’autoimprenditorialità e sull’utilizzo di tecnologie innovative.

Protagoniste della prima iniziativa le classi IV a e IV b dell’Istituto “Eugenio Barsanti” di Massa che hanno fatto visita guidata al Polo Tecnologico di Lucca con focus sul ruolo di incubatore di imprese e start up. Poi una sessione formativa al laboratorio didattico innovativo di Fondazione ISI, per un’esperienza con la robotica, in grado di allenare non solo le hard ma anche le soft skill dei partecipanti. Il progetto si concluderà il 9 giugno dopo aver coinvolto quattro istituti tecnici e professionali della provincia, oltre 120 studenti e 12 docenti.