Corsi di arti marziali alla ’Nuovafisiodinamic’. Medaglie per gli atleti

Sono inziati i corsi di arti marziali della “Nuovafisiodinamic karate stile Shotokan” di Carrara, nella palestra “Baccio Fitness Center” di via Roma 31/B. Gli atleti agonisti della scuola hanno ottenuto ottimi risultati ai campionati regionali a Lucca. Nella specialità Kata Cinture Nere ha vinto la medaglia d’oro Aurora Bartoletti, classe 2008, medaglia d’argento invece per Samuele Lagomarsini (2009)e Sara Corona (2008) che ha vinto l’oro nella specialità Kumite. I corsi, aperti a bambini e adulti, sono tenuti dai Maestri Alessandro Ferrari, cintura nera 6° Dan, e Giorgio Polvere (nera 4° Dan) e dall’istruttore Rinaldo Diamanti, (nera 3° Dan). Il karate è un’arte marziale che aiuta a migliorare una serie di qualità come agilità, flessibilità, riflessi, equilibrio, capacità di coordinazione e motorie. Nella foto da sinistra Alessandro Ferrari, Sara Corona, Aurora Bartoletti, Samuele Lagomarsini e Giorgio Polvere.