Corsa campestre Tutti gli atleti protagonisti

Si è svolta nei giorni scorsi la fase provinciale della gara campestre, appuntamento atteso dagli studenti-atleti: la competizione sportiva è riservata alle scuole medie di primo e secondo grado di Massa Carrara. Il Parco del Magliano a Marina di Massa ha fatto da cornice a una competizione avvincente, fin dai primi momenti si respirava un’atmosfera elettrica: tra sorrisi tesi e ultime strategie, i ragazzi hanno iniziato a esplorare il percorso, mescolando il riscaldamento con la curiosità di scoprire il tracciato. La gara prevedeva distanze diverse a seconda delle categorie: 2.700 metri per gli Juniores maschili, 2.200 metri per le Juniores femminili, 2.000 metri per gli Allievi e 1.800 metri per le Allieve.

La competizione si è aperta con la gara Juniores maschile, e subito il liceo classico Vescovile di Pontremoli diretto da Edoardo Petriccioli ha lasciato il segno grazie alla vittoria di Bernardo Necchi Ghiri, che ha tagliato il traguardo davanti a tutti con una performance impeccabile. Ottimi piazzamenti anche per gli altri atleti lunigianesi: Francesco Mazzetti dello scientifico Liceo Da Vinci capitanato da Geminiano Bertocchi ha conquistato un solido quinto posto, seguito da Tommaso Bertolini (liceo classico Vescovile) al sesto posto e Michele Filippi (liceo Da Vinci) al settimo. Subito dopo, la gara Juniores femminile ha visto il dominio assoluto delle scuole lunigianesi. Benedetta Mastroviti (liceo classico Vescovile) ha conquistato il gradino più alto del podio, seguita da Martina Magnani (liceo Da Vinci) al secondo posto e Maria Laura Andreini (liceo Da Vinci) al terzo. Ma la performance delle atlete lunigianesi non si è fermata qui: Chiara Trentini (liceo Da Vinci) ha chiuso al quarto posto, seguita da Irene Albertosi (liceo classico Vescovile), quinta. Con la gara Allievi, la competizione è entrata nel vivo. Sebbene nessun atleta lunigianese sia riuscito a salire sul podio, i piazzamenti ottenuti sono stati comunque degni di nota: Daniele Porta (liceo Da Vinci) ha chiuso al quinto posto, seguito da Lorenzo La Pina (liceo classico Vescovile) all’ottavo e Jack Nicolosi (liceo Da Vinci) all’undicesimo. Buona prova anche per Giovanni Bocconi (liceo classico Vescovile), tredicesimo, e Leonardo Nicoli (liceo Da Vinci), diciottesimo. A chiudere la giornata ci hanno pensato le Allieve, regalando un’altra medaglia al liceo classico Vescovile di Pontremoli grazie a Martina Rosi, terzo posto. Subito dietro, Emilia Nadotti, quinta. Anche le atlete del liceo Da Vinci hanno brillato con Matilde Musetti (sesta), Elisa Savani (ottava) e Cecilia Capiferri (nona), seguite da Gioia Tedesco (quindicesima).

Riflettori accesi anche sull’istituto Barsanti. Nella categoria Allievi superba doppietta sia nell’individuale (Manfredi Andrea, campione provinciale) che a squadre con Nabil (terzo assoluto), El Harda (10°) e Barsotti (20°) su un totale di 31 partecipanti. Onorevole 4° posto a squadre per le allieve Bellotti, Dell’Innocenti, Moriconi e Nunes. L’Istituto Barsanti il 20 febbraio difenderà i colori di Massa alla competizione regionale, a Pontedera. Particolare menzione nei riguardi del professor Maurizio Fatticcioni, referente di Scienze Motorie e dei suoi collaboratori professori Marchini, Verrengia, Cecchieri e Bianchi, che in questi anni hanno portato l’Istituto Barsanti a essere un punto di riferimento nella realtà scolastica sportiva della provincia di Massa Carrara.

Ebal