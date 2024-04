’Coperta della pace’ davanti al Duomo

Torna per il 25 aprile, dalle 16.30, la ’Coperta della Pace’ sulla scalinata del Duomo di Massa. L’iniziativa è promossa dall’Accademia apuana della pace con le promotrici del progetto, Patrizia Fazzi e Angela Maria Fruzzetti. Nell’occasione sarà stesa anche la coperta tornata da San Severino Marche, partita due anni fa per le celebrazioni in loco. "Oggi più che mai è indispensabile portare messaggi di pace – si legge in unaa nota –. Ricordiamo che la coperta della Pace è nata nel 2019 con l’obiettivo di mettere insieme tante mattonelle e creare un grande tappeto di colori in occasione dell’80° anniversario della liberazione del nostro paese dai nazifascisti. Un ringraziamento a don Samuele Agnesini per la disponibilità". La ’Coperta’ non si è mai fermata e ha coinvolto anche alunni e famiglie di scuole come Bergiola Foscalina e Marina di Massa, famiglie di Caprigliola, Forno e altre realtà del territorio. In questi anni la ’Coperta’ è stata presente alle commemorazioni degli eccidi nazifascisti sul territorio.