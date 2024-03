Convegno sull’intelligenza artificiale

Una riflessione sul mondo dell’intelligenza artificiale che, nel corso di questi anni, prenderà particolarmente spazio nelle vite di tutti noi. L’appuntamento è previsto per questo pomeriggio alle 17 al teatro dei fratelli cristiani a Massa. L’evento è organizzato dal comitato promotore della Facoltà sull’intelligenza artificiale dell’università per la pace dell’Onu. Uno sguardo sulla relazione tra umano e Ia. Alla giornata parteciperanno il vescovo della diocesi provinciale, fra Mario Vaccari, don Andrea Ciucci, segretario generale della Fondazione vaticana RenAllsance per l’etica dell’intelligenza artificiale, il docente di Storia e sistemi filosofici dell’università di Pisa, Alfonso Maurizio Iacono e Sergio Bellucci del comitato.