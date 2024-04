Controlli a tappetto a Carrara. Trovati e arrestati tre pregiudicati

Carrara, 22 aprile 2024 – Sono centinaia le persone e i mezzi controllati negli ultimi giorni dalle pattuglie dei carabinieri di Carrara al fine di contrastare ogni forma di illegalità. L’operazione ha dato i suoi risultati, infatti nel bilancio complessivo sono stati rintracciati e portati in carcere tre pregiudicati. Il primo arresto riguarda un 36enne di Carrara colpito da un ordine di cattura della procura di Massa, che ha disposto la sua carcerazione per una pesante condanna che riguardava questioni di droga risalenti a qualche anno fa. Gli altri due arresti, invece, hanno visto finire in manette due uomini che stavano beneficiando di misure alternative al carcere, ma che invece di rispettarle hanno trasgredito le regole stabilite dal giudice e perciò entrambi sono tornati in cella.

Gli arresti portati a termine negli ultimi giorni sono il risultato di separate indagini che si sono tutte concluse nella zona di Avenza (Carrara), dove gli uomini dell’Arma hanno intensificato i controlli con l’obiettivo di innalzare il livello di percezione della sicurezza dei residenti, dopo i recenti avvenimenti accaduti nel quartiere.

Nel primo caso si tratta di un 36enne di Carrara con una sfilza di precedenti alle spalle, soprattutto per fatti di droga. L’uomo è sempre stato sotto i riflettori degli investigatori, che in passato lo hanno fermato e perquisito più volte proprio per il suo ‘curriculum’ criminale di tutto rispetto. Questa volta però la giustizia ha presentato il conto, infatti i carabinieri della stazione di Avenza lo hanno rintracciato e portato in carcere, dove dovrà scontare ben sei anni di reclusione per un cumulo di condanne per detenzione e spaccio di stupefacenti ed evasione dai domiciliari, tutti reati commessi a Carrara alcuni anni fa. Gli è stata inflitta anche una pena pecuniaria molto salata, pari a circa trentaduemila euro.

Sempre nella stessa zona, i militari dell’Arma hanno arrestato un 38enne che viveva nel campo nomadi del ‘Lavello’. L’uomo, condannato a otto mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, era stato ammesso in prova al programma dei servizi sociali, una misura alternativa alla detenzione che in presenza di determinate condizioni consente di scontare la pena fuori dal carcere. Per poter avere questa opportunità, il condannato deve rispettare delle regole di ‘buona condotta’ ben precise, che hanno lo scopo di facilitare il suo reinserimento sociale e prevenire il rischio che commetta altri reati, ma in questo caso il 38enne si è preso qualche libertà di troppo. I primi di aprile, infatti, la pattuglia non lo aveva trovato in casa di notte così come stabilito dall’ordinanza del giudice, poi per giustificarsi aveva telefonato al 112 raccontando che si era sentito poco bene e quindi senza avvisare nessuno era andato in ospedale per una visita di controllo.

L’equipaggio dell’Arma ha sentito puzza di bruciato e ha approfondito gli accertamenti, arrivando a scoprire che effettivamente il 38enne si era presentato in ospedale, ma le sue condizioni di salute non giustificavano affatto l’urgenza di uscire di casa senza alcun preavviso, perciò quella mossa era sembrata più uno stratagemma per aggirare i divieti, anche perché non era la prima volta che era stato “pizzicato” a violare le regole. Dopo aver inviato una dettagliata informativa al Tribunale di Sorveglianza, con il resoconto di tutte le volte in cui aveva infranto le regole, la risposta non ha tardato ad arrivare, infatti nel giro di pochi giorni il pregiudicato si è ritrovato in carcere.

In ultimo, è scattata la revoca dei domiciliari per un italiano 65enne specializzato nei furti in ditta, motivo per cui sta scontando una pesante condanna. L’uomo, approfittando di un permesso per uscire di casa, è stato immortalato dalle telecamere di un bar mentre si appropriava di un portafoglio lasciato incustodito sul bancone, perciò inevitabilmente, dopo l’indagine dei carabinieri, è scattata la denuncia con la segnalazione al Tribunale di Sorveglianza, che ha ordinato di arrestarlo e riportarlo in carcere a Massa.

Per contrastare il fenomeno dei furti ai danni delle di donne e anziani, i carabinieri di Carrara hanno alzato il livello dei controlli anche nei dintorni dei supermercati, dove negli ultimi periodi i cittadini hanno segnalato ladri all’opera, non solo all’interno delle attività commerciali, ma anche nei parcheggi. Nell’ambito di queste attività, una pattuglia della caserma di Fossola (Carrara) ha fermato nel parcheggio dell’Esselunga di Turigliano una 26enne residente a Montecatini Terme, con varie segnalazioni per reati contro il patrimonio. La donna non ha giustificato in modo credibile la sua presenza nel parcheggio, anche perché non aveva nemmeno comprato nulla, di conseguenza i militari dell’Arma l’hanno portata in caserma e dopo averla perquisita, hanno ottenuto d’urgenza il foglio di via con divieto di ritorno a Carrara per i prossimi due anni.