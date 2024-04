"Dammi i soldi che hai in cassa". Rapina all’ufficio Postale di Avenza

Carrara, 4 aprile 2024 – Attimi di terrore per il responsabile del’uffio di Poste Italiane ad Avenza, rapinato da un uomo, nei giorni scorsi. Il malvivente si è fatto consegnare il denaro presente in cassa, circa 300 euro prima di scappare. Un tranquillo sabato di vigilia pasquale che si è trasformato in un incubo per il responsabile del servizio in via Passo Volpe. Il malvivente è entrato in azione poco prima di pranzo: l’uomo indossava un cappello in testa e, approfittando del fatto che all’interno della struttura non c’era nessuno, è andato direttamente a parlare con il responsabile, intimandogli di consegnargli tutto l’incasso presente.

Sfortunatamente per lui, conservati nei cassetti, c’erano soltanto poche centinaia di euro. L’uomo non si è dato per vinto e ha costretto con la forza a farsi consegnare il denaro dal responsabile, tanto da strattonare con forza il dipendente di Poste italiane. Una volta raggiunto il suo scopo, il malvivente ha pensato bene di girare i tacchi e di tornare da dove era venuto, facendo perdere le sue tracce in poco tempo. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe agito da solo.

La rapina si è consumata in una manciata di minuti. Il responsabile dell’ufficio avenzino ha quindi immediatamente allertato le forze dell’ordine, le quali sono arrivate sul posto al fine di raccogliere la testimonianza dell’uomo che era stato appena aggredito. La polizia sta adesso indagando per risalire alla dinamica esatta che ha portato il malvivente a rapinare l’ufficio di via Passo Volpe, anche per dare un volto al malvivente. Presenti nell’edificio alcune telecamere di sicurezza, le cui registrazioni saranno fondamentali per aiutare gli investigatori a chiudere velocemente il cerchio sul responsabile e consegnare alla giustizia il rapinatore.