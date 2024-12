Controllate 58 persone. Occhio ai ’botti’

Controlli ad “alto impatto” e consigli per un capodanno in sicurezza. Nei giorni scorsi, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione interforze ha interessato il comune di Massa e Montignoso ed è stata effettuata dalle volanti della questura, da personale dell’Arma dei carabinieri, da pattuglie del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze, della polizia municipale e della guardia di finanza: identificate 58 persone, controllati 45 veicoli ed elevato una contravvenzione per violazione del codice della strada, con conseguente ritiro della patente di guida. Tutti i prodotti pirotecnici non sono mai destinati ai bambini. Per acquistare prodotti pirotecnici rivolgersi sempre a commercianti autorizzati. Per ogni segnalazione o incidente, ricordarsi di chiamare sempre il 112.