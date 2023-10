Contributi per l’affitto, come ottenerli

È uscito il bando per richiedere i contributi per l’affitto. Lo possono chiedere tutti i residenti nel Comune in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato. Il contributo non copre per intero l’importo del canone di affitto, serve a fornire un supporto economico ai nuclei familiari con redditi bassi.

Le domande, debitamente compilate con allegata la documentazione richiesta, devono pervenire al Comune entro il 31 ottobre 2023 attraverso una delle seguenti modalità: consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune di Carrara, in piazza 2 Giugno, nei giorni e orari di apertura al pubblico, spedizione con raccomandata postale A.R. indirizzata a Comune di Carrara, piazza 2 Giugno, 1 Carrara (farà fede il timbro postale), con invio tramite pec a [email protected] (farà fede la data di invio della mail certificata).