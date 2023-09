Contributi per giovani artisti grazie a un bando regionale Progetti anche per sostenere l’identità culturale toscana

E’ attivo il bando Toscanaincontemporanea, rientrante nel progetto Giovanisì, e con il quale la Regione intende finanziare progetti che promuovano la produzione, la conoscenza e la diffusione della creatività contemporanea nel campo delle arti visive. I progetti devono essere promossi da enti pubblici, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, associazioni e fondazioni che operino in ambito culturale senza fine di lucro nel territorio toscano, e devono includere attività svolte o in corso di svolgimento durante il 2023 e 2024. Il bando prevede due linee di intervento: una rivolta a sostenere l’identità culturale contemporanea toscana (con un contributo regionale fino a 25.000 euro) e l’altra finalizzata a sostenere l’innovazione e la creatività giovanile (con un contributo regionale fino a 10.000 euro). Domande entro il 22 settembre. Per maggiori informazioni consultare il bando sul sito della Regione Toscana.