Contributi in arrivo per la Zls. Come ottenere sgravi fiscali. Incontro online sul credito

Un webinar dedicato al credito di imposta per le Zone logistiche semplificate, aree geografiche delimitate istituite per promuovere lo sviluppo economico e logistico attraverso semplificazioni burocratiche e agevolazioni fiscali mirate. L’appuntamento è im programma per domani dalle 12 alle 14 all’indirizzo https://grt.webex.com/grt/j.php?MTID=m6acf7fbed96eb52f76f2d70e9ab06314. Il programma dell’incontro prevede dopo i saluti introduttivi di Leonardo Marras (nella foto), assessore a all’Economia della Regione Toscana, gli interventi di Norberto Petriccioli, amministratore unico del Consorzio per la zona industriale apuana, e di Gianluca Martani dell’Agenzia delle entrate, responsabile ufficio modulistica imprese ed enti non commerciali. Al termine i partecipanti potranno fare domande ai relatori per conoscere le modalità per accedere ai benefici per le aziende che rientrano nella Zls della zona industriale. Il credito di imposta si applica agli investimenti effettuati, da parte di operatori economici, dal primo gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, purché tali aree siano anche ricomprese nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Per usufruire del credito d’imposta gli operatori economici devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione entro il 23 giugno, nella quale devono indicare l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal primo gennaio e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.

In seguito, gli interessati dovranno inviare all’Agenzia delle entrate (dal 20 novembre al 2 dicembre 2025), una comunicazione integrativa in cui si attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione. Come previsto dalla carta degli aiuti l’intensità massima del contributo per gli investimenti ammessi sarà pari al 15% per le grandi imprese, al 25 % per le medie imprese e al 35% per le piccole. Il credito di imposta Zls si applica a tutti gli investimenti effettuati nella Zona industriale apuana, alcune porzioni delle aree ex Zone franche urbane dei Comuni di Massa e Carrara e l’area portuale. Il Consorzio Zia per ulteriori informazioni ha attivato uno sportello attivo fino al 26 di giugno, che sarà aperto martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e che potrà essere contatto al numero 0585 41.701.