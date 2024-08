Continuano spediti i lavori allo stadio dei Marmi

L’amministrazione comunale procede spedita per adeguare lo Stadio dei Marmi ai requisiti richiesti dal campionato di serie B dopo la storica promozione della squadra. L’impegno è quello di riuscire a fare giocare la Carrarese in casa quanto prima, e cioè entro la fine di settembre, nonostante le lungaggini burocratiche che non agevolano questa corsa contro il tempo. Di questi giorni l’affidamento diretto del servizio di redazione dell’analisi economica e amministrativa dello Stadio dei Marmi a Bresci Roberto con studio a Prato. L’esperto in diritto sportivo dovrà elaborare un’analisi economica e amministrativa dei costi e delle entrate, anche potenziali e future, dell’impianto sportivo attraverso una perizia estimativa per l’importo complessivo di euro 4mila e 821 euro. "Dato atto che la redditività dell’impianto deve essere stabilita analizzando tutti i costi dell’impianto e tutte le entrate anche potenziali e future ricavabili dalla gestione - si legge nella determina di affidamento dell’incarico al professionista -, e considerando tutte le opere pubbliche di riqualificazione ed ammodernamento che l’amministrazione è in procinto di realizzare (nuovo manto, nuove torri faro, nuovi spogliatoi bagni, altro) per rendere l’impianto agibile per lo svolgimento del campionato di calcio di serie B".