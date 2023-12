Contestata anche la priorità... economica: "Più di 3,5 miliardi contro 500 milioni"

L’ampliamento del porto di Marina di Carrara non s’ha da fare non solo per motivi tecnici legati all’erosione tout court ma anche per gli effetti economici generati a ‘monte’ del danno ambientale e strutturale. E’ un altro aspetto che emerge dalla relazione generale che accompagna le osservazioni inviate dai Paladini Apuoversiliesi con le associazioni che rappresentano il mondo turistico e balneare. I numeri per i Paladini sono impietosi: "L’ erosione della spiaggia infatti compromette, e in Apuania ha già danneggiato, a cascata tutta la filiera. A fronte della riduzione dei posti ombra, si hanno infatti meno presenze negli alberghi, nei camping e in tutti gli spazi ricettivi, meno pasti ai ristoranti, meno acquisti nelle attività commerciali, meno impiego degli artigiani, meno richiesta per gli affitti e gli acquisti delle case".

E snocciolano i numeri: 644 stabilimenti balneari di cui 438 in Versilia e 206 sulla costa apuana, quindi 16 a Cinquale, 145 a Massa e 45 a Carrara. Poi 424 alberghi (dati Istat 2022) di cui 325 in Versilia, 99 a Montignoso, Massa e Carrara. Nel totale si contano 10 alberghi a 5 stelle e 53 a 4 stelle quindi la massima concentrazione va ai 3 stelle con 263 unità, a sottolineare un’offerta medio-alta. Seguono 63 a 2 stelle e 16 a una stella. Un buon peso hanno anche i 43 Residence, ben 19 in Apuania e 24 in Versilia. E ancora 566 esercizi extra alberghieri, fra cui 48 camping in prevalenza (38) a Massa, nella zona della Partaccia, 442 alloggi in affitto, di cui in Versilia 370 e 72 in Apuania, 16 agriturismo, di cui 11 in Versilia e 5 in Apuania, 36 Bed & Breakfast, 17 case per ferie, 4 Ostelli e 3 rifugi alpini. Si parla di 5.935 esercizi commerciali di cui 3.073 in Versilia, 2.862 a Montignoso, Massa e Carrara e ancora 3.094 ristoranti, caffè, bar e imprese della ristorazione, di cui 1.697 in Versilia e 1.397 a Montignoso, Massa e Carrara. Per i Paladini si parla in tutto di 100.000 occupati, considerando anche l’enorme indotto con un fatturato annuo di oltre 3 miliardi e mezzo di euro e un immenso patrimonio immobiliare.

Quanto vale invece il porto sullo stesso fronte? L’analisi dei Paladini è approfondita, si basa su quanto dichiarato dalla stessa Autorità di sistema portuale, ma anche su dati Istat e Camera di Commercio che vanno a spulciare gli addetti delle attività dirette, come il colosso The Italian Sea Group, ma anche l’indotto intorno. In chiusura sostengono quindi che l’economia "del porto che a quanto dice lo studio della Camera di commercio vale 500 milioni e 7.000 occupati. Questi numeri con l’ampliamento del porto potrebbero anche raddoppiare o triplicare ma non c’è proporzione. La domanda è: l’ampliamento del porto sarebbe una scelta sostenibile nella declinazione ambientale, economica e sociale, nel caso ci fosse anche un minimo rischio di aumento dell’erosione della spiaggia?".

Francesco Scolaro