Consumo più sostenibile. Nuovo eco compattatore al Centro Maremonti

E’ stato inaugurato ieri mattina al Centro commerciale Maremonti Carrefour di Massa il nuovo Eco compattatore Coripet. L’installazione di questo impianto rientra tra i tanti progetti che Carrefour Italia e la proprietà Carmila Italia sostengono a favore di una forma di consumo più sostenibile nei confronti dell’ambiente aderendo al programma ’For the Planet’. Con l’eco compattatore i clienti del Centro potranno smaltire bottiglie alimentari in pet, vuote, per essere riciclate e nel contempo accumulare punti per ottenere buoni sconti validi per la spesae gli acquisti all’ipermercato Carrefour.

"E’ stata una bella mattinata – dice Francesco Consigli, direttore della galleria commerciale Maremonti – e noi essendo comunque un punto di riferimento della comunità siamo orgogliosi di poter dare questo servizio ai cittadini". Erano presenti, oltre al direttore Consigli, anche Paolo Stanzione, direttore dell’ipermercato Carrefour, gli assessori comunali Roberto Acerbo e Alice Rossetti. Per Coripet, invece, era presente Loris Ferretti. Molti anche i clienti che hanno partecipato con curiosità e attenzione all’inaugurazione del nuovo Eco compattatore Coripet.

Ricordiamo che il consorzio Coripet costituisce il primo modello italiano di economia circolare su scala industriale applicata alle bottiglie in Pet. In contrapposizione al modello economico tradizionale di tipo lineare (basato sullo schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”), l’economia circolare prevede che i rifiuti diventino risorse e siano reintrodotti, dove possibile, nel ciclo economico. Le bottiglie in Pet riciclabili rappresentano un esempio virtuoso di questo nuovo modello: dopo l’utilizzo vengono reinserite nel processo di produzione dando vita a nuove bottiglie o a nuovi prodotti in plastica Rpet (Pet riciclato) come fascette d’imballaggio, nonché filati come pile, materiale di riempimento per cuscini e altro.