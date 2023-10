Consulenza per risolvere i contenziosi

C’è un problema su tutti che ingessa l’attività del Consorzio Zia: i contributi richiesti alle aziende. Ancora tante le cause pendenti per le quali si attende un esito definitivo ma soprattutto bisogna decidere se e come il contributo vada richiesto. Per questo l’amministratore unico Norberto Petriccioli ha deciso di affidare un incarico esterno per un supporto di carattere legale, stragiudiziale, in particolare di acquisire un parere "pro-veritate" in relazione alle cause legali tuttora, in parte, in corso a seguito di opposizione alle ingiunzioni fiscali emesse dal Consorzio, alla tematica dei contributi annuali e del Regolamento per la riscossione dei contributi adottato dall’Ente. Pareri che costituiranno utili criteri di orientamento e consentiranno un’adeguata ponderazione dell’entità degli eventuali rischi da conseguenze legali sfavorevoli nelle proprie azioni future e attuali. Incarico affidato allo Studio Legale Lessona.