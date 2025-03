Consorzio, lavoro ultimato lungo il Rio del Lago

"L’attività del Consorzio di Bonifica nelle aree interne è essenziale. Attraverso le opere che possiamo realizzare, grazie anche a finanziamenti regionali o nazionali, non solo riduciamo il rischio idraulico ma miglioriamo la vivibilità di queste aree più fragili e complesse". Così il presidente del Consorzio, Dino Sodini, annuncia la fine di un altro cantiere in Lunigiana, nel territorio di Comano. Un intervento finalizzato a contrastare il dissesto idrogeologico e a consolidare i terreni agrari lungo il Rio del Lago in località La Piana. Un progetto del Consorzio, del valore di circa 80mila euro, che rientra nell’ambito della Strategia nazionale Aree Interne, finanziato dalla Regione tramite il Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

L’intervento si era reso necessario a causa della situazione di dissesto dell’area dovuta alla presenza di acqua proveniente dalle quote superiori: essendo mal regimata, a monte della viabilità, fuoriesce in più parti dalla sede originaria su tutto il tratto del canale. Così facendo si espande, ristagna e si infiltra nel terreno, causando un deterioramento dell’area agraria. L’opera ha permesso la sistemazione del reticolo idraulico del Rio del Lago La Piana con conseguente miglioramento dei terreni che attraversa, nella zona del lago che di fatto è un piccolo invaso artificiale realizzato negli anni ’60 e utilizzato a scopo irriguo. E’ un’area destinata all’agricoltura e al pascolo, economie importanti per la comunità.

Oltre alla sistemazione idraulica mediante realizzazione di un canale aperto con sponde in massi ciclopici, è stato realizzato un pozzetto che convoglia le acque piovane consentendo l’attraversamento della carreggiata per poi confluire nel lago. Infine il finanziamento ha permesso anche di creare una staccionata di protezione al corso d’acqua. "Un primo passo verso una regolarizzazione della situazione – sottolinea il sindaco di Comano, Antonio Maffei – Ho già avuto contatti con il Consorzio per discutere di altri interventi per superare tutte le criticità".