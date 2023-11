"Confessioni di un'eremita": Anteprima Poetico-Musicale di Massimo Montaldi

"Confessioni di un’eremita" (Helicon edizioni): ancora non è uscito l’ultimo libro di Massimo Montaldi ma non mancano le presentazioni per accendere di curiosità l’evento ufficiale di cui ancora non sappiamo la data. Un’anteprima dell’uscita del libro è stata organizzata in maniera originale nella Cappella oratorio degli scout del 1930 al Ponticello di Massa. Il maestro Massimo Montaldi si è esibito con pezzi suoi e musiche dei Pink Floyd, per chitarra classica, intervallando il concerto con poesie trarre dal libro. Un analogo evento poetico musicale verrà riproposto domani alle 17.30, sempre come anteprima, al Circolo Culturale Leonardo a Borgo del Ponte con la relatrice Barbara Molinari e la partecipazione dell’attrice Alessandra Berti. Per l’uscita del libro, a inizio dicembre, e quindi la presentazione ufficiale è in programma un evento in data da destinarsi con la partecipazione di Walter Sandri e di Marina Pratici.