Conferenza sull’importanza delle immagini nello studio della Storia

Venerdì alle 17.30 nella Sala delle Conferenze del Centro Polartis di Carrara, il professor Massimo Ceccanti terrà una conferenza sul tema “La storia attraverso le immagini. Ricordo di Chiara Frugoni”. La prof.ssa Chiara Frugoni era figlia del medievista Aresenio Frugoni. Si laureò nel 1964 all’Università La Sapienza di Roma con una tesi intitolata “Il tema dei tre vivi e dei tre morti nella tradizione medievale italiana“, con la quale introdusse una via innovativa di ricerca, e un metodo di lavoro, che tenesse in uguale conto testi e immagini. Con l’affermazione progressiva di questo nuovo metodo di indagine, gli studi successivi si arricchirono di molti elementi conoscitivi tratti dal convincimento che “l’immagine parla“ e contribuisce alla conoscenza non meno che i documenti scritti. Quella di Chiara Frugoni è stata dunque un’intuizione straordinaria, che ha contribuito metodologicamente ad offrire maggiori e più ampi strumenti di conoscenza che hanno cambiato il modo di affrontare gli studi storici sviluppando quegli aspetti iconografici, e soprattutto iconologici, che hanno cambiato non solo la storia, ma anche la storia dell’arte.

Con il ricordo dell'eminente medievista e docente universitaria, che nel 2016 ha onorato la nostra Associazione con una sua indimenticabile conferenza - Massimo Ceccanti, già preside del Liceo Classico Pellegrino Rossi di Massa, ci accompagnerà a scoprire come la conoscenza della storia sia stata utilmente arricchita dal contributo offerto dalle innovazioni introdotte dalla professoressa Frugoni.