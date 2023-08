Concerto per organo alla chiesa della Misericordia

Appuntamento con l’organo, sabato, nella chiesa della Misericordia di Massa (ore 21), una manifestazione organizzata dall’associazione ’Organ in progress’ nell’ambito della rassegna ’Concerts no stop’ che propone la riscoperta dell’organo come patrimonio della cultura europea. La serata, a ingresso libero, è in memoria di fratel Gian Piero Salvai e il programma, con il maestro Luigi Ratti all’organo Antonio Alari del 1775, prevede musiche di Scarlatti, Pasquini, Storace, Zipoli, Galuppi e Puccini. Diplomato in organo al conservatorio Cherubini di Firenze e in didattica della musica al conservatorio Puccini di La Spezia, Luigi Ratti frequenta i corsi di perfezionamento all’Accademia di musica italiana per organo, studia letteratura organistica italiana rinascimentale, barocca e spagnola, approfondisce l’interpretazione delle opere di Bach, studia letteratura romantica tedesca per organo. Il suo repertorio spazia dal ‘500 ai giorni nostri, con particolare attenzione al ‘900. Con un gruppo di musicisti nel 2006 fonda Les Passions de l’âme. E’ docente di musica alla media Beato Angelico di Firenze, e nel 2020 ha fondato l’associazione ’Organ in Progress’.

Maurizio Munda