Concerto dell’Avvento con Magni e Mettadelli

Proseguono gli appuntamenti con i Concerti d’Avvento nella Chiesa della Sacra Famiglia a Marina. Domenica alle 16 si esibiranno il flautista Luca Magni e l’organista Stefania Mettadelli, reduci dal successo al Festival Organistico Internazionale di Malta. Magni si è diplomato brillantemente all’Istituto Musicale “Mascagni” di Livorno e si è perfezionato con i Maestri Fabbriciani, Conti, Marasco, Ancillotti. Ha eseguito numerosi concerti in Italia ed all’estero sia in duo che come solista. È direttore artistico del “Piceno Classica Festival” in San Benedetto del Tronto, della Casa Musicale Villa Magni di Pistoia e dei Campus Musicali Estivi di Pieve a Nievole in provincia di Pistoia. Stefania Mettadelli si è diplomata in Pianoforte all’Istituto “Boccherini” di Lucca e laureata in Organo con il massimo dei voti, lode e menzione speciale al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.