Con-Vivere, risolto l’enigma. Il palco in piazza Alberica

Non ci saranno rivoluzioni per la XX edizione del festival Con-Vivere che, dopo l’allarme per le aree occupate dai cantieri, si svolgerà nel centro storico. La Fondazione CrC, con la Fondazione Progetti e il Comune hanno lavorato fianco a fianco per risolvere il rebus degli spazi: i tanti cantieri aperti in città, legati anche al Pnrr, avevano previsto dubbi sulle location usuali.

Nella giornata di martedì è arrivata la soluzione condivisa fra Comune e Fondazione: sono state risolte tutte le incertezze, il festival Con-Vivere si svolgerà nel centro storico. Oltre alle classiche sedi per gli eventi, come Palazzo Binelli e Accademia di Belle Arti, per questa edizione il palco delle conferenze tornerà in Corso Rosselli e la sede principale sarà la splendida cornice di Piazza Alberica.

"Sono state settimane intense per riuscire a individuare una soluzione condivisa che permettesse di svolgere il festival in sicurezza e tranquillità lì dove è nato ed è cresciuto, nel centro storico di Carrara – sottolinea il presidente della Fondazione Progetti, Roberto Dell’Amico (nella foto) –. Sarà una ventesima edizione di grande richiamo che porterà in città migliaia di persone e siamo felici di essere riusciti a garantire alla città la presenza del suo evento più importante e simbolico, riconosciuto a livello regionale e nazionale".