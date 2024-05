"Comune, servono assunzioni". La Fp Cgil si schiera al fianco della Polizia municipale

La Funzione pubblica della Cgil si schiera al fianco della Polizia municipale di Massa e contro il Polo Progressista e di Sinistra che, nei giorni scorsi, aveva criticato il numero di assunzioni di agenti in questi anni, ritenuto troppo elevato rispetto ad altri reparti e con scopi ‘repressivi’. "Parlare di rapporti numerici tra dipendenti di settori con mansioni e competenze del tutto diverse è stata una scelta errata che manda un messaggio distorto ai dipendenti tutti e ai cittadini di Massa. Parlare addirittura di ’attività repressiva’ della Polizia municipale serve solo a buttare discredito su chi lavora e non certo sull’amministrazione – scrive Laura Bacci, segretaria della Fp Cgil Massa Carrara –. Negli ultimi anni le assunzioni di dipendenti pubblici sono state minori delle cessazioni nell’ambito di un percorso di privatizzazione della cosa pubblica voluta dalla politica delle destre. In anni di blocco del turnover la legislazione nazionale ha previsto disposizioni derogatorie e speciali in materia di assunzioni del personale della Polizia municipale, per questo a partire dal 2019 si è potuto assumere in questo comparto, quindi se negli anni sono stati assunti agenti non è certo perché sono state distolte risorse a discapito di altri settori. Non siamo per le ’guerre tra poveri’. La realtà è una: mancano dipendenti e gli uffici sono oberati di lavoro a causa delle norme nazionali. Servono assunzioni in maniera trasversale in tutti i settori, pure nella polizia locale che risulta essere comunque sotto organico con personale insufficiente", conclude Bacci che chiede un piano straordinario di assunzioni stabili nelle pubbliche amministrazioni.